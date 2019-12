Saoto, Pindasoep en Gele Erwtensoep op speciale Soepdag in Rotterdam

Na de bekende Krabudag van de nieuwe Rotterdamse eetsensatie Avenue Nine, organiseert het pop-up restaurant op zaterdag 14 december een Soepdag. Liefhebbers van Saoto soep, Pindasoep en Gele Erwtensoep komen dan helemaal aan hun trekken.

Miquil Tjon Kon Fat, organisator en eigenaar van het restaurant zegt dat ‘het weer zich er goed voor leent’ en dat iedereen welkom is om zichzelf op te warmen met een warme kom soep. “De Soepdagen worden één keer per maand georganiseerd en dan zullen de pareltjes uit de Surinaamse keuken geserveerd worden” aldus Tjon Kon Fat.

Volgens hem brengt Avenue Nine een heel andere ervaring met zich mee, dan de gemiddelde Surinaamse tent, omdat er echt een woonkamersfeer heerst. Met de Soepdagen wil hij een doelgroep aanspreken die in deze kou in een gezellige ambiance een lekkere Surinaamse soep lust. Bij de soep krijgen ze rijst en peper als ze dat lusten.

Avenue Nine probeert het Surinaamse gevoel te creëeren door 6 verschillende soorten Surinaamse sappen te bieden bij hun gerechten. “Kersen is mijn favoriet. Maar ik hou ook echt van gember en markoesa” aldus Tjon Kon Fat.

Naast de Soepdagen houdt Avenue Nine maandelijks ook Krabudagen. De eerstvolgende krabudag is 22 december. Daarna vóór Oudjaar op 28 december staat er Pom & Pastei op hun menu. Ook introduceren ze vanaf de eerste maand in 2020 Snacks & Dance, waar gezellige Latin gedanst wordt onder het genot van heerlijke snacks.