Nieuwe Surinaamse eettent in Rotterdam organiseert ‘Krabudag’

Voor gerechten als de kerrie massala (Surinaamse) krab(u) hoef je vanaf nu niet meer speciaal naar Suriname. In Rotterdam is onlangs namelijk een nieuw Caribbean Soul food eethuis geopend door Surinaamse ondernemers, die wat anders wilden aanbieden dan de standaard gerechten. En op zondag 9 november organiseren ze een speciale Krabudag.

Miquil Tjon Kon Fat (33), eigenaar van Avenue Nine zegt dat hij soms zoveel heimwee had naar Suriname omdat hij gerechten als krab of kwie kwie hier niet vaak kon eten. Toen bedacht hij om ze zelf aan te bieden in zijn eigen eethuis. De krabu en andere gerechten worden vers gemaakt door hun kokkin Len. In dit pop-up eethuis organiseren ze themadagen zoals bijvoorbeeld snackdagen met Surinaamse kroket, loempia en bakabana of Braziliaanse coxinha.

Krab(u)dag is daar één van, dus er moet altijd vooraf gereserveerd worden om plaats te kunnen nemen. Om de Surinaamse sfeer te versterken zijn er ook homemade Surinaamse drankjes zoals orgeade, dawet en gemberbier verkrijgbaar. Volgens Tjon Kon Fat zijn Alle gerechten zijn bij Avenue Nine halal om iedereen kennis te laten maken met de lekkernijen.

Avenue Nine zegt een nieuwe beleving te willen creëeren voor liefhebbers van de Surinaamse en Caribische keuken. “Mensen komen daar tot nu massaal op af, dus klaarblijkelijk werkt het” aldus Tjon Kon Fat. Avenue Nine kun je vinden op het Westelijk Handelsterrein. De eerstvolgende Krabudag is 9 november.

Bekijk de agenda op www.avenuenine.nl/agenda