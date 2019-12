Dode bij zware aanrijding tussen pick-up en vrachtwagen op Highway

Bij een aanrijding tussen een pick-up en een vrachtwagen in Suriname, is vandaag een verkeersdode gevallen. Een woordvoerder van de Surinaamse politie meldt aan de redactie van Waterkant.net dat de aanrijding rond 12.15u plaatsvond op Highway ter hoogte van service station Dwarka.

Het is nog niet duidelijk hoe het verkeersongeval heeft kunnen gebeuren. Duidelijk is dat het dodelijk slachtoffer in de pick-up moet hebben gezeten. Op de foto’s hierboven, die door member Rizvi van Verkeersupdates Su online zijn geplaatst, is het slachtoffer in de pick-up te zien.

Op de andere foto is de vrachtwagen in kwestie te zien, die in de berm tot stilstand kwam.

Het is de tweede verkeersdode vandaag in korte tijd. Eerder op de dag kwam een 19-jarige vrouw in Paramaribo om het leven, toen ze een aantal keer met haar auto over de kop ging.

In Suriname worden dit soort ongelukken vaak gelinkt aan het begrip ‘mofo jari‘ waarbij tegen het eind van het jaar meer ongelukken zouden gebeuren.

Wederom een verkeersdode Posted by Klaas Anthonio on Thursday, 12 December 2019