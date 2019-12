Vrouw overleden na verkeersongeval waarbij auto over de kop sloeg

De vrouw die vanmorgen betrokken was bij een verkeersongeval aan de Anton Dragtenweg is overleden. Dat melden de autoriteiten aan de redactie van Waterkant.Net. Het voertuig waar de vrouw in zat en bestuurde sloeg nabij het Zorghotel meerdere keren over de kop.

De redactie van Waterkant verneemt dat uit eerste onderzoek is gebleken dat de bestuurster een voertuig inhaalde. Bij die gelegenheid zou zij de snelheid van een tegemoetkomend voertuig hebben onderschat. Zij zou haar stuur na het inhalen snel terug hebben willen draaien om terug te keren op haar rijhelft.

Op dat moment zou ze de controle over de besturing verloren hebben, waardoor ze meerdere malen met het voertuig over de kop zou zijn geslagen. De auto kwam op de berm tot stilstand. Omstanders schoten direct hulp en schakelden het Command Center in.