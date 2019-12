LVV-medewerkers district Commewijne getraind in aanmaken compost

De afdeling agrohydrologie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft landbouwvoorlichters en LVV-medewerkers van de verschillende ressorten in het district Commewijne getraind in het maken van compost. De training werd verzorgd op vrijdag 6 december te Citrus kwekerij Tamansarie.

Het project maakt deel uit van het International Development Bank (IDB) project “Strengthening of Citrus Production” met als doel het verhogen van de productie van de citrus aanplant in Suriname. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV.

Composteren is een versneld en gecontroleerd proces waarbij plantenresten c.q. afval (organisch materiaal) wordt afgebroken om te verwerken met als eindproduct compost. Dit kan toegepast worden in de plantenkwekerij, in het veld bij het planten, als onkruidbeheersing en als waterbeheer. Het geheel proces kan ongeveer 3 maanden duren.

De voordelen van composteren zijn onder andere het bevorderen van, de bodemvruchtbaarheid, de fysische karakteristieken van de bodem, bevorderen van het biologisch bodemleven, reduceren van opgenomen verontreiniging (zware metalen) en het onderdrukken van ziekteverwekkers in de bodem.

Deze compost training zal op meerdere locaties van het ministerie van LVV verzorgd worden. De locaties dienen echter eerst aangepast te worden om te kunnen voldoen aan de vereisten. Houttuin en Tamansarie zijn reeds aangepast. De overige Surinaamse locaties zullen nu voorbereid en aangepast worden voor deze training.