Kerst in Suriname in de natuur bij Colakreek

METS zal de komende periode en het komend jaar voor haar vakantie ressort Colakreek in Suriname veel aandacht besteden aan het vergroten van saamhorigheid en persoonlijke communicatie voor gezinnen en vrienden en families en organisaties. De aanzet is afgelopen weekend gegeven met Xmas @kriki oftewel Kerst op Colakreek.

Met Xmas @kriki biedt METS Travel & Tours in samenwerking met het Suriname Heritage festival team families en vrienden een alternatieve manier kerst te vieren en wel in de natuur, bij Colakreek. “Super gezellig met vrienden en familie genieten van ‘Christmas’ te Colakreek. Lekker knus met aandacht voor elkaar. The true Christmas spirit!” aldus METS.

De Kick off was in het weekend van 7 en 8 december 2019. Colakreek was het schouwspel van diverse activiteiten. De kinderen konden zich door verschillende spelen vermaken. De DJ en de MC zorgden voor entertainment met diverse spelletjes voor jong en oud.

De komende periode en het komend jaar zullen groeps activiteiten worden gestimuleerd. ‘Bounding’ meer tijd voor elkaar en teambuilding zullen verweven zijn in de diverse activiteiten en evenementen in het komend jaar, aldus METS.