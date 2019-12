Uitbreiding EBS opwekcentrale Clarapolder Nickerie ceremonieel in bedrijf gesteld

Met de ingebruikname van twee nieuwe Wartsila generatoren, heeft op vrijdag 6 december de ceremoniële inbedrijfsstelling van de EBS opwekcentrale te Clarapolder plaatsgevonden in het rijstdistrict Nickerie. Eind 2018 maakte de contractor van Wartsila in opdracht van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een aanvang met de uitbreidingswerkzaamheden in de opwekcentrale te Clarapolder, welke anno 2019 ruim 11.000 huishoudens en bedrijven in Nickerie van elektriciteit voorziet.

Middels openbare aanbestedingen zijn twee nieuwe generatoren aangeschaft die in juni dit jaar in Nickerie arriveerden en waarvan de installatie in november dit jaar succesvol en veilig werd afgerond. De twee nieuwe generatoren hebben elk een vermogen van 4 Megawatt (MW), wat zorgt voor een huidig beschikbaar vermogen van ruim 23MW.

Jaarlijks stijgt de vraag naar elektriciteit met 4%. De piekbelasting in Nickerie voor dit jaar is 15,27 MW en was in oktober bereikt. Om verder aan de vraag te voldoen worden er in de nabije toekomst investeringen gepleegd in zowel de uitbreiding van de opwekcapaciteit als de elektriciteitsnetten.

Met de huidige uitbreiding en upgrade is de efficientie van de plant flink verbeterd. De machines zijn zuiniger in brandstofverbruik en gebruiken HFO in plaats van diesel, wat ook de brandstofkosten ook reduceert. Andere componenten zoals brandstofopslag- en de brandstofverwerkingsinfrastructuur van de plant behoorden ook tot deze uitbreiding. Er is een nieuw en geavanceerd brand beveiligingssysteem geinstalleerd. Ook de software van het besturings- en monitoringssysteem van de bestaande machines is geupgrade en bijgeschakeld. Eveneens kan vanwege de toegenomen opwekcapaciteit voor de komende twee jaar in de vraag naar energie worden voorzien.

Er zijn nog meer plannen voor Nickerie. In januari 2020 wordt een aanvang gemaakt met het zonnepanelenproject in dit district. De EBS blijft zich inzetten om landelijk een betrouwbare energievoorziening te garanderen aan haar klanten.