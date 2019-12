Dronken man aangehouden nadat hij ex-vrouw probeerde te verkrachten voor kinderen

De 30-jarige NG is eerder deze week door de politie van Commewijne aangehouden. Dit nadat hij in dronken toestand de woning van zijn ex-vrouw betrad en haar probeerde te verkrachten in het bijzijn van zijn kind van drie jaar en een baby van tien maanden.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan Waterkant dat de man de woning betrad en zijn kleren begon uit te trekken voor zijn ex-vrouw en haar kinderen. Toen de vrouw doorhad dat haar ex-man seks met haar wilde bedrijven weigerde en verzette zij zich hevig.

Uit wraak mishandelde en bedreigde de man zijn ex-vrouw waarna hij wegging. Iets later kwam hij weer naar de woning en zorgde wederom voor onrust. De vrouw schakelde toen de politie in. Toen de politie ter plaatse aankwam hebben zij de man aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.