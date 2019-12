Zondag 38ste 8 december-herdenking in Amsterdam

Op zondag 8 december 2019 vindt in Amsterdam de jaarlijkse herdenking plaats, van de slachtoffers die vanaf 25 februari 1980 in Suriname zijn gevallen. Dit gebeurt met de bloemlegging om 17.00u bij het 8 decembermonument aan de zijmuur van de Mozes en Aäronkerk.

De herdenking georganiseerd door Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, zal dit jaar een extra lading krijgen vanwege de veroordeling van hoofdverdachte Desi Bouterse in de zaak van de Decembermoorden. De krijgsraad in Suriname legde hem afgelopen vrijdag twintig jaar celstraf op voor zijn rol in de Decembermoorden, de straf die de openbaar aanklager twee jaar geleden ook eiste.

Om 16.30u zal er verzameld worden bij het Stadhuis Amsterdam, ingang Metro Waterlooplein. Om 16.45 start de loop en om 17.00u is de bloemlegging. Aansluitend is er een fakkeloptocht naar de Amstelkerk waar het programma met volkslied en toespraken om 17.30u begint.

Meer informatie: Comité Herdenking Slachtoffers Suriname, gsm 06 – 38 33 12 97