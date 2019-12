President Bouterse niet van plan af te treden; “mek den man kon pur mi”

President Desi Bouterse van Suriname is niet van plan af te treden zoals DA’91 en Strei! hebben gevraagd in een verklaring. Bouterse zei vanmiddag in Bakana Tori op radio SRS dat hij zich niet druk maak met anderen die vinden wat hij moet doen omdat hij veroordeeld is. “Mek den man kon pur mi”, daagde hij uit.

Het staatshoofd is vrijdagmiddag door de Surinaamse Krijgsraad onverwachts veroordeeld tot 20 jaar celstraf als hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden. Bouterse heeft laten weten dat ondanks de veroordeling zijn naam “natuurlijk en met dikke vette letters” weer op de kandidatenlijst van De Nationale Assemblee op 25 mei 2020 zal staan.

Bouterse zei verder in Bakana Tori dat de NDP vrijdagavond in OCER een kadervergadering heeft. Volgens hem zullen deskundigen daar uitleggen wat er precies is gebeurd omtrent het 8 decemberstrafproces en welke stappen verder ondernomen zullen worden.

De president maakte gebruik van de gelegenheid op de radio en bedankte zijn aanhangers enorm die hem zondagnacht zijn komen ontvangen op de Johan Adolf Pengel luchthaven. NDP aanhangers over het hele land waren met bussen die de partij heeft ingezet en sommigen met eigen vervoer, getogen naar de luchthaven om het staatshoofd groots te ontvangen.