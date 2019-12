Inspectie vaar- en vistuigen Coronie en Nickerie afgesloten

De inspectiewerkzaamheden in de districten, Coronie en Nickerie welke in de periode 27-29 november hebben plaatsgevonden zijn afgesloten. Naar zeggen van het Hoofd Monitoring en Inspectie Parveen Amritpersad zijn de inspecties goed afgelopen. De vergunninghouders hebben met zijn allen gevolg gegeven aan de gemaakte afspraken en hebben al hun boten ter inspectie aangeboden.

De opkomst is volgens Amritpersad zelf zeer goed te noemen. Hiermee is de inspectie volgens schema afgesloten en wordt nu een programma opgesteld voor de industriƫle diensten. De Surinaamse kustvissersvaartuigen dienen per januari 2020 voorzien te zijn van een Vessel Monitoring Systeem (VMS). De volgende stap is de installatie van VMS op de vissersvaartuigen.

De lijst met de goedgekeurde kustvaartuigen worden doorgeleid naar de afdeling vergunning die de verdere afhandeling zal doen van de vergunningsaanvragen. Bij vertoon van hun betalingsbewijs voor de vergunningsrechten 2020 en het betalingsbewijs voor VMS wordt de vergunning verstrekt. Het ministerie zit in vergelijking met de voorgaande jaren op schema en kunnen de vergunningen tijdig worden verstrekt. Het ligt nu aan de vergunninghouders om de overige zaken in orde te maken, zodat zij geen stagnatie ondervinden bij de uitvoering van hun visserij activiteiten.

Minister Rabin Parmessar geeft aan dat een succesvolle uitvoering van een inspectie schema wederom een goed voorbeeld is van een goede samenwerking tussen de visserijsector in Suriname en het ministerie en brengt zijn dank uit voor de goede samenwerking. Het ministerie doet er alles aan om de visserijsector te ordenen en deze naar grotere hoogten te tillen.