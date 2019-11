Surinaamse minister Lilian Ferrier geëerd met EU Mensenrechten Award

De Surinaamse minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, is voor haar inzet ter bevordering van de mensenrechten onderscheiden met de EU Human Rights Award. De uitreiking van de onderscheiding is het hoogtepunt van alle activiteiten rond de herdenking van de Human Rights Day op 10 december aanstaande. Minister Ferrier heeft zich vanuit verschillende posities ingezet dat dit verdrag wordt nageleefd.

EU Ambassadeur voor Suriname, Fernando Ponz Cantó, is onder de indruk van de inzet van de bewindsvrouw. Hij is vooral ingenomen met het feit dat het Kinderrechtenverdrag wereldwijd het meest geratificeerd verdrag vanuit de Verenigde Naties is. Voor hem moeten gemeenschappen beoordeeld worden op basis van de manier waarop zij omgaan met kinderen. Hij is dus blij met individuen als de onderwijsminister die het als missie hebben om te garanderen dat de rechten nageleefd worden.

De bewindsvrouw is blij met de onderscheiding. Het is immers de kroon op het jarenlange werk dat zij verzet heeft. Zij ziet graag dat er veel liefde aan kinderen wordt gegeven, zodat zij zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. “We moeten onvoorwaardelijke liefde uitstralen. Dit gaat maken dat zij ons vertrouwen,” zei minister Ferrier. Als kinderrechtenactivist heeft zij veel doorzettingsvermogen, geduld en zelfbeheersing moeten opbrengen.

Het is de derde keer dat de Human Rights Award in Suriname is uitgereikt. Deze EU Human Rights Award is een blijk van erkenning en waardering van de Europese Unie voor de inspanningen van organisaties die zich inzetten voor het respecteren, beschermen en bevorderen van mensenrechten.