Suriname krijgt kentekenplaat voor autohandelaren

Suriname krijgt binnenkort naast de gewone kentekenplaten ook de zogenoemde Handelaren Kentekenplaten. Deze kentekenplaten, in Nederland bekend als Handelaarskenteken of groene plaat, worden over het algemeen gebruikt door autohandelszaken, bijvoorbeeld als potentiële klanten met te koop staande voertuigen proefritten maken en/of deze voertuigen van A naar B moeten worden gereden.

In verband met dit nieuwe project organiseert een speciale Commissie Handelaren Ketekenplaten van het Korps Politie Suriname komende week een informatie sessie ten behoeve van eigenaren van autohandelszaken in Suriname, over de lancering van de Handelaren Kentekenplaat.

Het voornaamste doel van deze sessie is om enerzijds ordening te brengen bij het uitvoeren van testritten en anderszijds om eigenaren van autohandelsbedrijven voor te bereiden op de handhaving van de wet.

Belanghebbenden zullen in de gelegenheid worden gesteld vragen te stellen dan wel kanttekeningen te plaatsen over onduidelijkheden, die betrekking hebben op de lancering van dit project. Dat heeft de Surinaamse politie afgelopen week gemeld.