In Nederland geboren voetballer Nigel Hasselbaink wil uitkomen voor Suriname

De in Nederland geboren voetballer van Surinaamse afkomst, Nigel Hasselbaink, is mogelijk de eerste in Nederland opgegroeide Surinaamse voetballer die kiest voor het Surinaamse nationale voetbalelftal. Het ontvangen van een zogenaamd Surinaams sportpaspoort moet deelname met NATIO mogelijk maken.

Suriname moet deze maand twee belangrijke westrijden spelen, thuis tegen Dominica en uit tegen Nicaragua. Het is de bedoeling dat Hasselbaink meespeelt, maar hij moet nog dit zogenaamd sportpaspoort ontvangen omdat hij als geboren Nederlander over een Nederlands paspoort beschikt.

Al jaren wordt erover gesproken dat Nederlandse Surinamers moeten kunnen spelen voor Suriname, maar daarvoor zouden spelers dan hun Nederlandse paspoort in moeten leveren. Met de komst van het sportpaspoort zou dat probleem verholpen kunnen worden.

De 28-jarige in Amsterdam geboren voetballer heeft daarvoor al de nodige documenten ondertekend. Ook zouden er reeds toezeggingen zijn gedaan door de Surinaamse overheid.