Natio Suriname wil het jaar met ‘Gold Cup plaatsing’ afsluiten

De mannen van de Surinaamse bondscoach Dean Gorré hebben tot nu toe vier wedstrijden gespeeld in de Concacaf Nations League kwalificatiereeks. Met zeven punten is alles open en mogelijk voor de komende twee wedstrijden. Op zaterdag 16 november speelt Suriname thuis tegen Dominica en op dinsdag 19 november uit tegen Nicaragua.

Suriname staat tweede en maakt zich op voor de laatste twee wedstrijden van dit kalenderjaar. De uitgangspositie is nog steeds eerste in de poule willen worden en directe plaatsing naar de Gold Cup, zegt de keeperstrainer van Suriname Jack Mangalie.

“De maand november is een belangrijke maand voor het Surinaams voetbal; je kan historie schrijven, promoveren naar de A divisie en de Gold Cup behalen. Ook binnen het team leeft het dat we dichtbij zijn, we kunnen het zelf alleen maar mooier maken door beide duels te winnen. Nu moeten we spelen voor het resultaat en dat telt gewoon” aldus Mangalie.

Hij is positief ingestemd voor de komende interland periode. “We hebben zichtbare stappen gemaakt en dat werkt motiverend binnen de groep. Tegen Dominica hebben we veel kansen gecreëerd. Wij geloven in ons plan en zullen met de zelfde strategie spelen. Nicaragua is een land dat graag wilt voetballen. Wij hebben thuis laat zien dat we goed gespeeld hebben, dus het worden twee hele mooie wedstrijden”.