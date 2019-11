Overbridge gaat miljoenen investeren om internationale toerist binnen te halen

Het Overbridge River Resort in Suriname gaat zes miljoen US dollar investeren, om van de accommodatie een resort te maken naar internationale standaarden. De uitbreiding moet ervoor zorgen dat het resort interessanter wordt voor de internationale toerist, zegt de directeur aan de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT).

De uitbreiding van het resort is mede ingegeven door het feit dat de Nederlandse vliegmaatschappij TUI twee keer per week naar Suriname vliegt. TUI verkoopt ook complete pakket reizen maar omdat het bedrijf zelf niet investeert in accommodaties, moet dat vanuit de lokale ondernemers komen.

Het kapitaal dat nodig is voor de investering in het resort probeert directeur/eigenaar Anthony Wong zoveel mogelijk lokaal binnen te halen. Dat lukt volgens hem aardig, ook omdat er geloof is in het toerisme zegt hij tegen de krant.

Begin volgend jaar wordt gestart met de uitbreiding van het Surinaamse resort.