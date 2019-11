VIDEO: Arrestant die in laadbak politie pick-up wordt gesmeten kan niet

Onderstaand filmpje, waarin te zien is hoe de politie een arrestant hardhandig in een laadbak van een politie pick-up smijt, heeft afgelopen week heel veel tongen losgemaakt. Er was zowel kritiek op als bijval voor de politie. De politie mag burgers echter helemaal niet in een pick-up bak afvoeren, zegt Korpschef Roberto Prade vandaag tegen ABC Online nieuws.

In het filmpje is te zien hoe een agent in burger twee arrestanten afvoert. Eentje wordt in een personenauto geplaatst. De andere wordt door de agent meegenomen en in één keer letterlijk met enorme kracht gesmeten in de laadbak. De arrestant verliest daarbij ook nog schoeisel.

Prade erkent in gesprek met ABC dat het vaak voorkomt en het wel begrijpelijk is dat agenten hiervoor kiezen, wanneer de arrestant met vuil besmeurd is. Hij heeft het bewuste filmpje ook gezien en noemt de handeling in dit geval onacceptabel en niet toegestaan.

De Korpschef heef een onderzoek hiernaar gelast. Het filmpje is hieronder en via ons Instagram kanaal te zien: