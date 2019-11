Santokhi: ‘Tweede brug over Suriname rivier als VHP aan de macht komt’

Tijdens een druk bezochte VHP ressortvergadering afgelopen weekend gehouden te Nieuw-Amsterdam in het district Commewijne, heeft VHP voorzitter Chan Santokhi aangegeven dat er nog een brug over de Suriname rivier komt als zijn partij aan de macht komt.

Volgens de VHP voorzitter zou er een 2e ringweg via een brug tussen Leonsbrug en Nieuw- Amsterdam gebouwd worden voor de infrastructuur van Commewijne. Dit project is volgens hem gestopt door de huidige regering. “Als de VHP aan de macht komt zal de brug gebouwd worden. Er veel hoop is, er komen betere tijden” aldus Santokhi.

Santokhi zei verder dat Nieuw-Amsterdam grote potentie heeft. “Het is onze plicht om Nw-Amsterdam te redden met vooral het agrarische beleid. De jongeren trainen voor de landbouw, veeteelt, visserij, toerisme en handel. En zal goedkoop kapitaal beschikbaar worden gesteld” aldus de VHP voorzitter.