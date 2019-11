‘Datra mi wan aksi yu wan sani’ na 25 jaar terug op Surinaamse radio

“Datra mi wan aksi yu wan sani, onbetwist een van de meest beluisterde en in de negentiger jaren ongetwijfeld het populairste programma op de Surinaamse radio, is vanaf vandaag terug. Via de SRS op de FM 96.3 in Paramaribo. Velen herinneren zich de live uitzendingen, waarin dokter Ruben del Prado, gedurende de periode 1991 tot 1993, op ludieke en professionele wijze medische vragen van bellers beantwoorde; alsook de vele brieven met vragen, die aan hem werden gesteld.

“Datra mi wan aksi yu wan sani,” heeft een lange en interessante historie: Dr. Sophie Redmond (1907-1955) was de eerste zwarte vrouw die in koloniaal Suriname, een opleiding tot arts met succes wist te doorlopen, en ook politiek en cultureel actief was. Ze schreef toneelstukken, en verzorgde, via de AVROS, het radio gezondheids-voorlichtingsprogramma: “Datra mi wani aksi joe wan sani.”

Na het overlijden van Sophie Redmond in 1955 worden de doktoren Otmar Buyne en en Rudie Elsenhout door het BOG gevraagd om het populaire voorlichtingsprogramma dat zij in het Surinaams op de radio verzorgde, bij de AVROS voort te zetten. Om onderscheid te maken met het programma van Dr Sophie Redmond wijzigen Buyne en Elsenhout de titel in “Datra san mi mus’ du?” – Dokter, wat moet ik doen? Als Buyne er 1958 alleen voor komt te staan omdat Elsenhout naar de Verenigde Staten van Amerika vertrekt met een studiebeurs voor public health, verandert hij de titel in “Datra fa yu prakseri?” Dokter, wat denkt u ervan? Hij verzorgde het progrmma tot eind 1961.

In 1978 vroeg SRS directeur Raymond Power aan psychiater dokter Otmar Buyne om de draad van het programma weer op te pakken. Hij deed dat, samen met Roy Khemradj tot aan hun vertrek uit Suriname in 1980. Aan het eind van de tachtiger jaren nam gynaecoloog dokter dokter Rudie Elsenhout de microfoon en de telefoon op, bij de SRS, en presenteerde hij “Datra mi wan aksi yu wan sani, ”een aantal jaren.

Vanwege gezondheidsredenen vroeg Elsenhout in 1991 aan gezondheidssvoorlichter dokter Ruben del Prado, om zijn programma van hem over te nemen. del Prado deed dit met groot entousiamse en een groot luisterpubliek, op elke laatste donderdag van de maand, tot 1993. Vorig jaar, na 20 jaar werken bij de Verenigde Naties keerde Ruben del Prado terug naar Suriname.

De SRS staat nu gereed om samen met dokter Ruben del Prado, die de directeur is van ‘Dekati International NV,’ het in de geschiedenis van Suriname zo populaire radioprogramma “Datra mi wani aksi yu wan sani,” weer te presenteren – vanaf maandagavond 11 november 2019, om 19.00 uur. Met de moderne communicatie technlogie, nu niet slechts voor luisteraars in Suriname; het programma zal live gestreamed worden, zodat het over de gehele wereld gehoord en gezien zal kunen worden.

Mensen kunnen naar de studio bellen tijdens de uitzending op 490000. Ze kunnen ook hun vragen WhatAppen tijdens en voor de uitzendingen, naar (+597) 864 4631; e-mailen naar datra.SRS@gmail.com, en ook hun vragen stellen via Facebook: https://www.facebook.com/datra.mi.wani.aksi.yu.wan.sani