Leerlinge zegt door gemaskerde mannen te zijn ontvoerd, gedrogeerd en misbruikt

Een leerlinge in Suriname is afgelopen weekend in verwarde staat op straat aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat ze tegenover de Surinaamse politie zou hebben verklaard dat ze vrijdagmiddag onderweg naar school door vier gemaskerde mannen ontvoerd, gedrogeerd en misbruikt is.

Het slachtoffer zegt de volgende dag afgezet te zijn aan de Calcuttastraat te Abra Broki. Een omstander zag haar verward op straat en schoot haar te hulp. De politie werd vervolgens in kennis gesteld. Het meisje verloor haar bewustzijn en werd overgebracht naar de Spoed Eisdende Hulp.

Toen ze weer bij kennis was werd zij grondig verhoord door de politie. Daarbij gaf ze aan dat ze naar een woning is gebracht. Vervolgens zou ze zijn geïnjecteerd, vermoedelijk met drugs en verloor haar bewustzijn, waarna zij zou zijn misbruikt.

De politie van bureau Nieuwe Haven heeft haar informatie verwerkt en werkt momenteel aan de opsporing van de daders.