Deze ‘vuurwapen gevaarlijke crimineel’ reed twee vrouwen dood

Dit is Cesar Adensa D. die door het Korps Politie Suriname vorig jaar nog werd omschreven als een ‘vuurwapen gevaarlijke top crimineel‘. Adensa D. is ook de man die afgelopen zaterdag twee vrouwen doodreed aan de Indira Gandhiweg. De man zonder rijbewijs meldde zich vandaag met zijn advocaat bij de politie.

D. ook wel bekend als ‘broko ai’, omdat hij een afwijking aan zijn rechter oog heeft, werd sedert 2013 opgespoord maar wist al die tijd uit handen van de politie te blijven. Hij werd verdacht van diefstal middels geweldpleging in vereniging. Zijn twee kompanen zijn jaren terug aangehouden en vervolgd.

Op woensdag 14 november vorig jaar werd hij uiteindelijk aangehouden door het Arrestatie Team. Op dat moment had hij twee jachtgeweren en een hoeveelheid munitie bij zich. De politie verspreidde toen bovenstaande foto. Binnen een jaar na zijn aanhouding in 2018 werd hij weer vrijgelaten. De reden daarvoor is niet bekend.

En nu is deze zelfde man weer verantwoordelijk voor de dood van twee personen: mevrouw Ashawatie Manglie gehuwd Wazier (52) en de 56-jarige mevrouw Denise Noordzee. De roekeloze rijder Adensa reed met zijn voertuig over het rijwielpad en reed de voetgangers die naast een stilstaande lijnbus tot de chauffeur stonden te praten aan.