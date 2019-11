Bestuurder die vrouwen doodreed meldt zich bij politie, heeft geen rijbewijs

De bestuurder die zaterdag twee voetgangers heeft doodgereden en na zijn daad vluchtte, heeft zich vandaag alsnog bij de politie gemeld. Het gaat om de 31-jarige autobestuurder Adensa D. die niet in het bezit is van een rijbewijs.

Hij meldde zich op maandag 11 november met zijn advocaat aan bij de verkeersunit van de regio Midden. Adensa heeft toegegeven het voertuig te hebben bestuurd. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

De roekeloze rijder Adensa reed met zijn voertuig over het rijwielpad en reed de voetgangers die naast een stilstaande lijnbus tot de chauffeur stonden te praten aan. Het voertuig werd dezelfde dag achterhaald door de politie, maar de bestuurder was voortvluchtig.