Peiling: ‘Ashna Phoelsingh beste TV nieuwslezeres van Suriname’

Televisie anchorwoman Ashna Phoelsingh is bij de laatste peilingen in de diaspora, gehouden door Suriname Overzee, uit de bus gekomen als de beste nieuwslezer op de Surinaamse televisie.

Phoelsingh die reeds vele jaren bij de media zit begon haar carrière als nieuwslezeres bij de STVS. Al gauw werd ze ook door radio 10 ontdekt, waar ze met een onderbreking van enkele jaren, nu ook weer regelmatig met haar prettige stem te horen is.

In de peiling gehouden door Suriname Overzee wordt Ashna Phoelsingh veruit het meest genoemd door de respondenten in de diaspora, als nieuwslezer die met haar rust, articulatie en voorkomen een degelijke en betrouwbare verschijning voor de Surinaamse nieuwsvoorziening is.

“Het is zeer bewonderenswaardig dat iemand met zoveel kwaliteit en toewijding is staat is om haar werk voor een vrij karig loon te doen”, liet een respondent weten.

Hieronder een fragment uit één van de journaal uitzendingen: