Evita Tjon A Ten bezorgt Suriname ‘Miss Top of The World Plus size’ titel

De 33-jarige Evita Tjon A Ten heeft Suriname afgelopen weekend, tijdens een van de grootste missverkiezingen voor plus size vrouwen, waardig uitgedragen. De Surinaams Nederlandse kunstenares, danseres en zangeres is op 9 november 2019 in Kiev, Ukraine uitgeroepen tot Miss Top Of The World Plus Size 2019.

“Ik dacht; heb ik goed gehoord? Toen werd het herhaald en ik dacht dat betekent dat ik mij heel vlug naar het podium moet begeven. De in Nederland woonachtige Tjon A Ten heeft naast de hoofdprijs ook de prijs voor Miss Talent Top of The World 2019 in de wacht weten te slepen.

Ik moet er nog even van bijkomen. Ik ben dankbaar voor de titel die ik gewonnen heb, de titel die Suriname gewonnen heeft”, aldus Tjon A Ten. De Miss Top of The World Plus Size 2019 voelt zich meer verbonden met de Surinaamse cultuur dan de Hollandse, dat komt volgens haar door de manier waarop zij is opgevoed.

In haar kleding kwam gedurende het contest de Surinaamse cultuur duidelijk tot uiting: