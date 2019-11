VIDEO: Surinaamse ex-minister Lackin overleden na ziekbed

De Surinaamse ex-minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin is vandaag overleden na een ziekbed. NDP-topper Lackin die in Colombia werd behandeld aan zijn ziekte is 64 jaar geworden.

Winston Lackin is geboren in Nickerie en heeft de Algemene Middelbare School gevolgd in Paramaribo om vervolgens een Licentiaat in rechten te behalen aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Van 1983 tot en met 2010, met een onderbreking in 1985, is Lackin werkzaam geweest voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van deze periode was hij tussen 1991 en 1994 Eerste Secretaris op de ambassade van Suriname in Brazilië en tussen 1997 en 2000 Counselor in Brussel (België). Tussen 1984 en 1986 volgde hij ter voorbereiding op een diplomatieke carrière een opleiding aan het Rio Branco Institute.

Lackin is lid van de Nationaal Democratische Partij. Bij de verkiezingen van 2010 was hij spindoctor van de partij en vertrouweling van Desi Bouterse.

Eind vorige maand bedankte hij in onderstaande video nog een ieder voor alle ondersteuning:

Ex-minister Lackin is ernstig ziek ☹️☹️☹️ Al zijn wij het niet altijd eens met door hem, en zijn partij gevoerd beleid, toch gun je dit niemand.. 💪Beterschap, ex-minister💪🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 Posted by Marowijne Suriname on Monday, 28 October 2019