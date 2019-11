Voetganger doodgereden, dader rijdt door na ongeluk

Deze voetganger is vanmorgen doodgereden aan de Indira Gandhiweg in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een nog onbekend voertuig twee personen zou hebben geschept en daarna is doorgereden.

Het ongeval zou rond 07.00u vanmorgen hebben plaats gevonden ter hoogte van Hannaslust. Één persoon zou met verwondingen zijn afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp, de andere persoon overleed ter plekke.

De redactie verneemt dat het voertuig na de aanrijding is doorgereden en daarbij ook nog een mast zou hebben geraakt.

De informatie is nog niet officieel bevestigd dus later meer. De Surinaamse politie is nog ter plekke en onderzoekt de zaak.