LVV-minister Parmessar installeert Seabob Commissie in Suriname

Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft afgelopen vrijdag de ‘Seabob commissie’ geïnstalleerd voor een periode van 1 jaar. De Seabob garnaal was tot 1995 niet gewild op de internationale markt. Door samenwerking van de vangers van dit type garnalen in Suriname, is bewerkstelligd dat het proces van de vangst van de seabob garnalen internationaal is gecertificeerd en op de internationale markt nu de 1steplaats bezet van de meest gevraagde garnalen soort.

De seabob garnalen sector levert ook een behoorlijke bijdrage aan de economie van het land en biedt meer dan 1000 arbeidsplaatsen. Er zijn meer dan 20 boten die een werkgebied van groter dan 12 mijl op zee hebben.

“Wij hebben reeds zoveel gedaan om de plaats in te nemen die wij nu innemen. Wij hebben een gemeenschappelijk doel, en dat is de sector duurzaam te houden. Dit is van belang om de certificering die wij met heel veel inspanning hebben bereikt te behouden”, zei Prahlad Sewdien die namens de sector het woord voerde. Het opzetten van een commissie voor deze sector is dus van eminent belang.

“Dit is een voorbeeld hoe private en public sector samen een heel goede samenwerking kunnen hebben en prachtige resultaten kunnen boeken. Ik ben een voorstaander van deze combinatie en spreek de hoop uit dat ook op andere gebieden deze samenwerking tot stand kan komen” gaf LVV-minister Rabin Parmessar aan.