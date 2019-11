Simultane demonstraties in Suriname én Nederland van Actiecomité Bezorgde SLM-burgers

Het Actiecomité Bezorgde SLM-burgers gaat binnenkort nieuwe demonstraties organiseren. Deze zullen simultaan gehouden worden in Suriname èn Nederland, schrijft zij in een persbericht. Ook heeft de groep gemeend om vandaag deze eigen website te lanceren.

“Ons Actiecomité is geen bevlieging of zoals wij Surinamers het noemen een karuw’wir faya, ofwel slechts een kortstondige steekvlam. Om het publiek en de pers continue te blijven informeren over de dreigende situatie hebben wij gemeend een eigen website te lanceren” aldus het persbericht, dat verder gaat met:

Tegen alle begrijpelijke opvattingen in over wat zoal over de SLM gezegd wordt ten aanzien van haar beleid, willen we de focus blijven houden op de ‘oneerlijke concurrentie door KLM en TUI fly tegen de SLM’.

We gaan net zo lang door met onze acties totdat alle Surinamers – met name de beleidsmakers – wakker zijn!

Zelfs een bedrijf met een uitmuntende en zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering, dat in zijn eentje staat, kan niet opboksen tegen twee multinational-giganten die over een oorlogskas van tientallen miljoenen, zo niet meer beschikken en daarom met afbraaktarieven kunnen komen aanzetten. De SLM, onze national carrier en trots, heeft gewoon die financiële slagkracht niet.

TUI fly heeft haar afbraaktarieventactiek reeds ingezet, slechts voor korte termijn-goodwill! Ook dat kunt u lezen op onze website en over nieuwe simultane demonstraties in Suriname én Nederland!

Ook Telesur zou het niet overleven in de sandwich te worden genomen door twee internationale telecomgiganten. Zo simpel is dat. Bij KLM en TUI fly komt nog eens bij kijken dat zij twee handen op één buik zijn. Willens en wetens opereren zij onder één hoedje om de SLM zo snel mogelijk eruit te drukken en zo de gehele Suriname-route over te nemen. Dit roept om nationale bescherming omdat dit van nationaal belang is!