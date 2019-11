Tweede slachtoffer aanrijding ook overleden, voertuig aangetroffen

De tweede persoon, die eerder vanmorgen zwaargewond geraakte bij een aanrijding aan de Indira Gandhiweg, heeft ook het leven gelaten. Ook is de auto van de mogelijke dader terug gevonden (foto). Dat meldt een woordvoerder van het Korps Politie Suriname in een exclusief gesprek met de redactie van Waterkant.

De politie meldt aan Waterkant.Net dat de twee slachtoffers op een bromfiets zaten toen zij aangereden werden. Ander media spreken over voetgangers. Het gaat in ieder geval om twee vrouwen van 52 en 56 jaar oud waarvan eentje op slag dood was (foto onder).

De dader zelf is nog op de vlucht verneemt Waterkant. Zijn auto zou bij zijn grootmoeder terug gevonden zijn. Deze is door de politie in beslag genomen.

De Surinaamse politie is een klopjacht naar de bestuurder gestart.