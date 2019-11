LVV biedt boeren ondersteuning bij opschonen kanalen in Nickerie

Ondanks het feit dat Surinaamse boeren zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de secundaire lozingen en kanalen in hun verschillende polders, is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) altijd bereid waar nodig en indien mogelijk in te komen om deze producenten een helpende hand te bieden.

Zo is het ministerie in het district Nickerie al enige tijd bezig haar graafmachine en medewerkers in te zetten, op plekken waar boeren niet zelf volledig in staat zijn om het onderhoud van de onder hen vallende natte infrastructuur schoon te maken.

De afgelopen dagen is er samenwerking met het waterschap Van Drimmelen Polder gewerkt aan het opschonen van bijkans 12 kilometer irrigatiekanaal en lozing. Volgens ondervoorzitter Amriet Hira van het waterschap in Suriname is dit een ander goed gebaar van het ministerie om de productie van rijst te helpen opvoeren.