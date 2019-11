Deel weg Nieuw Jacob Kondre ingestort en vlam gevat

Een deel van de weg naar Nieuw Jacob Kondre in het district Sipaliwini in Suriname is gisteren ingestort en heeft vlam gevat. Naar de redactie van Waterkant.Net verneemt is de weg ingestort nadat een truck vol beladen met houtblokken erover reed.

Hoe het ingestorte deel vlam vatte is vooralsnog onduidelijk. De brandweer van post Brownsweg heeft met werknemers van Iamgold erger kunnen voorkomen.

Bewoners van het Surinaamse dorp en werknemers van Iamgold waren tot laat in de avond nog bezig om de weg weer begaanbaar te maken.

Zo gauw meer bekend is over het incident wordt het bericht aangevuld.