Visser neergestoken door collega na woordenwisseling in Suriname

Een visser is gisteravond iets voor middernacht neergestoken door een andere visser op het visserscomplex aan de Anton Dragtenweg. Het slachtoffer raakte gewond aan de rand van zijn halsstreek en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisdende Hulp in Suriname. De dader is op de vlucht geslagen.

Waterkant verneemt dat de vissers een woordenwisseling kregen toen op een gegeven moment één een scherp voorwerp tevoorschijn haalde en de andere een steekverwonding toebracht. Het voorval zou naar verluidt zich hebben voorgedaan bij een aangemeerde boot.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Enkele vissers op het complex hebben de wetsdienaren informatie gegeven van de verdachte. Er wordt gewerkt aan zijn opsporing en aanhouding. De politie van Geyersvlijt is belast met het onderzoek.

Zo gauw meer bekend is wordt het bericht aangevuld.