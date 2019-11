Nickeriaanse man dood met fiets in goot aangetroffen

Een 57-jarige Nickeriaanse man is afgelopen woensdag dood met zijn fiets in een goot langs de Skoerkieweg aangetroffen. Uit het tactisch en technisch onderzoek van de politie is niet gebleken dat er misdrijf in het spel is, meldt het Korps Politie Suriname maandag.

De politie van het ressort Corantijn in het district Nickerie kreeg rond 17.00u die dag de melding dat het lijk van een man en een rijwiel in de goot langs de Skoerkieweg waren aangetroffen. Op de aangegeven plek troffen de wetsdienaren inderdaad het ontzielde lichaam van een manspersoon aan alsook zijn rijwiel.

Volgens de Surinaamse politie gaat het om de heer Soerinder Asray, die leed aan een chronische ziekte. Hij zou een natuurlijke dood zijn gestorven is. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lijk van de heer Soerinder door de politie vrijgegeven aan zijn nabestaanden.