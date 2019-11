Expositie op 90ste geboortedag van Erwin de Vries

De vorig jaar overleden Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries (1929) zou op 21 december a.s. negentig jaar zijn geworden. Ter gelegenheid hiervan wordt een ééndaagse expositie gehouden. Op die dag wordt ook een website gelanceerd. De voorbereidingen zijn in volle gang vertelt dochter Gudrun de Vries aan Paramaribo Entertainment Newz Netwerk (P.E.N.N).

Er zijn geen plannen om de expositie tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Één van de wensen van haar overleden vader is volgens Gudrun dat in zijn huis aan de Anton Dragtenweg een museum komt. Deze wens kan nog niet ingewilligd worden. “Door de slechte economische situatie in Suriname is het helaas nog niet haalbaar”, vertelt Gudrun

“Om het om te toveren tot museum gaat veel geld kosten. Het zou kunnen als je fondsen of donoren daarvoor zou vinden die het financieel op zich willen nemen in de opstart fase. Voor de toekomst hoop ik wel dat misschien een instantie of een particulier zich aanmeldt om het doel toch te kunnen realiseren” zegt ze.

Erwin de Vries gold samen met Rudi Getrouw en Stuart Robles de Medina als één van de godfathers van de moderne Surinaamse kunst.