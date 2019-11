Oscar Harris grote verrassing op Evergreen Concert in Suriname

De legendarische Surinaams-Nederlandse zanger Oscar Harris is de grote verrassing van ‘Het Evergreen Concert’ van BCM Entertainment dat op 7 december in de Anthony Nesty Sporthal wordt gehouden.

Artiesten van weleer, onder wie Alfons Wielingen, Louis Windzak, Cenide Cruden, Rick Hilversum, Maria Resantika en Theo Bijlhout zullen ook optreden. BCM Entertainment heeft succesvolle concerten neergezet, zoals de His-Tori concerten van Bryan Muntslag, SuJawa Gala Concert en het kerstconcert ‘Glori Fu Kresneti’.

Oscar Harris ging in 1963 naar Nederland om te studeren en begon zijn carrière bij de Amsterdamse Surinaamse band ‘The Twinkle Stars’. Hun grootste hit was ‘Soldier’s prayer’ die 15 weken in de hitlijst stond. In 1973 verliet Harris de groep om een solocarrière te beginnen.

Zijn grootste hit uit die tijd was ‘Song for the Children’ die hem internationale bekendheid opleverde. Verder heeft hij ook hits als T.O.P, Since i met you baby’ en Alta Gracia.