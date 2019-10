Motorfietser omgekomen nadat autobestuurster geen voorrang verleende

De 49-jarige motorfietser Rudolf Sanawi is woensdag in de vroege ochtend overleden bij een aanrijding met een personenauto op de Catharina Sophiaweg. De aanrijding vond plaats nadat de autobestuurster naar de inrit van haar woning afsloeg zonder voorrang te verlenen aan het slachtoffer dat in tegenovergestelde richting kwam aangereden.

De politie van bureau Groningen deed na de melding van de aanrijding de plek aan. Bij aankomst werd de motorfietser met zware verwondingen aan zijn hoofd op de berm langs de weg aangetroffen. Hij vertoonde geen teken van leven. Een ingeschakelde arts stelde officieel zijn dood vast.

Onderzoek wees uit dat de 23-jarige autobestuurster reed over de Catharina Sophiaweg komende vanuit de richting Calcutta en gaande in de richting van Paramaribo. De motorfietser kwam vanuit tegenovergestelde richting aangereden. Ter hoogte van pand nummer 27 sloeg de autobestuurster links af naar de inrit van haar woning, zonder voorrang te verlenen aan het recht doorgaand verkeer. Het gevolg was dat er een aanrijding ontstond tussen de automobiliste en de motorfietser.

Sanawi kwam na aanrijding te vallen en liep een zware hoofdverwonding op. Zijn valhelm was van zijn hoofd geraakt. Het slachtoffer was vermoedelijk op slag dood. Het rijbewijs van de autobestuurster is hangende het onderzoek ingevorderd. Beide voertuigen zijn ter herkeuring in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van de Sanawi is na afstemming met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.