Succesvolle deelname Suriname aan internationale Robotics Competitie in Dubai

Dit is het Robotics team van Suriname dat namens ons land van 24 – 27 oktober jl. heeft meegedaan aan de internationale Robotics Competitie in Dubai. Na een terugreis van ongeveer 26 uren vanuit de UAE is het Surinaamse team verrijkt met een enorme ervaring en een nog groter netwerk van Robotics vrienden verspreid over de wereld. Het team was maandagavond (28 oktober) terug in Suriname.

Het doel van FIRST Global (FG) is om jongeren tussen de 14 – 19 jaar uit elk land deel te doen nemen aan de FG Robotics Challenge (FGC); om hen te inspireren voor carriëres in de applicatie van STEM en Robotics. In Suriname is stg. YHS met als Robotics Team Manager, Ashna Mahepal, de officiële FG partner die sinds de inauguratie in 2017, Suriname’s deelname bewerkstelligd met de ondersteuning van diverse sponsoren w.o. IDB, Staatsolie, Baitali Group, de Amerikaanse Ambassade, Dresscode, RockOil, Suriprint, RCM NV en een team van daadkrachtige vrijwillige mentors (technical/non-technical) en projectadministrateurs. Dit jaar heeft de organisatie ook cruciale ondersteuning ontvangen van de KLM om de ‘oversized en overweight’ robot kit feilloos te mogen overbrengen van en naar de plaats van bestemming.

Het team van Suriname bestond uit:

Armelle Hijmans – 16 jr (Student teamcaptain en – spokesperson)

Sergio Satijo – 18 jr (enige student niet uit Par’bo maar Nickerie)

Vyash Hirasingh – 18 jr

Jeremy Richaards – 16 jr

Joel Naarendorp – 18 jr (was ook lid van Robotics Team 2018)

Daniel Lachman (Lead Technical Mentor)

Ashna Mahepal (Team Manager)

en Shivani Jhagroe (Assistant Team Manager)

In 2017 waren het 163 landen/teams die deelnamen aan de FGC, terwijl in 2018 het er 161 teams zijn geweest (vrijwilligers, media, technici niet meegeteld). In 2019 is dat uitgegroeid tot maar liefs 189 (meer als 1500 personen). Toch zijn dit niet alle landen/teams die zich hebben aangemeld. Enkele landen hebben om diverse obstakels het niet gehaald aanwezig te zijn, terwijl zeker 10 teams arriveerden zonder hun robot en weer anderen wel met robot maar niet de bijbehorende belangrijke robot ‘battery’. Binnen enkele dagen en soms uren moest een nieuwe robot gebouwd, bekabeld en geprogrammeerd worden om alsnog mee te kunnen doen.

Landen, waaronder Suriname, die reeds met een ‘complete’ robot aanwezig waren mochten de FIRST spirit van “coopertition’’ tonen en de handen uit de mouwen steken om andere teams te assisteren. Dit jaar stonden leden van team Suriname met de ondersteunende hand ook weer even naast team Mauritius, die zonder mentor aanwezig was. De challenge om alle financiële en logistieke zaken optijd in orde te hebben is even groot als de deelname aan de FG Challenge zelf. Het streven om elk jaar nieuwe studenten toe te voegen aan de teams zodat het FG netwerk blijft groeien maakt het ook niet makkelijker voor de FG partners in de diverse landen. Toch gaan de landen ervoor, omdat de creatie en handhaving van dit jonge generatie Robotics netwerk cruciaal is voor de globale toekomst.

Om de samenwerking te stimuleren zijn diverse awards uitgereikt waaronder de Clara Barton Award voor Helping Hands, welke naar Team Israel is gegaan. Diverse prijzen zijn uitgereikt om de coopertition spirit van de FGC uit te dragen naast de jaarlijkse algemene ranking.

De algemene ranking geschied op basis van het aantal gewonnen games in alliantie verband. Elk land speelt 2 qualificatie rondes en daarna 9 championship qualificatie rondes, elk van 02.30 minuut met twee andere robots tegen 3 andere bots. De Suriname bot ‘Swiet Dansie’ heeft de twee qualificatie rondes met succes doorlopen en heeft in alle 9 andere rondes een positieve bijdrage geleverd aan haar alliantie. In de eerste ronde ervoer de bot wat interferentie/connectivity issues en vielt het voor om en bij 30 seconden uit om daarna weer op en aan te zijn.