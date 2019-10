Misiekaba: ‘NDP wint wederom van VHP met al hun fromoe, wet en Nederland’

NDP’er André Misiekaba haalde gisteren flink uit naar de VHP, tijdens een spoedbijeenkomst van het NDP-kader in hun thuishaven OCER. Hij deed dit na afloop van zijn speech over de wijziging van de Wet op Staatsschuld in Suriname, zoals in bovenstaand filmpje te zien is.

Misiekaba merkte op dat de oppositie onder aanvoering van de VHP begin dit jaar is gestart met ‘Meat The People’. Daar gaan leden van de partij mensen huis aan huis spreken over het politiek gebeuren. De NDP-topper merkte op dat zijn partij niet vijf maanden en een jaar voor de verkiezingen wacht voor ‘Meet The People’. “Na Meet The People, Meet The People un de. Wij zijn constant bij de mensen en binnen no-time hebben we dat heel veld overgenomen” aldus Misiekaba.

Verder zei hij dat de VHP gezien heeft dat zij de strijd op straat niet kunnen winnen, vandaar zij weer naar de Surinaamse Nationale Assemblee zijn gekomen om daar de strijd te voeren met heel wat ‘fromoe’. Hij maakte daarbij duidelijk dat de NDP ready is voor de strijd tegen de VHP.

“We win you baka, in alla den district we win yu. Je kan doen wat je willen hebben, we win yu baka. Nanga alla yu fromoe we win you, nanga alla yu wet we win yu, nanga alla yu Nederland we win yu!“.

