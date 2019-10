Governor CBvS: ‘Verkeerd geciteerd door Times of Suriname’

“Het is pertinent onjuist dat ik heb gezegd dat ik niet zou weten waar de US dollars die voor 8 SRD worden verkocht vandaan komen“. Met die woorden reageert de Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vanmorgen op de berichtgeving hierover in de Surinaamse krant Times of Suriname.

De krant schreef gisteren dat Van Trikt tegen hen gezegd zou hebben, niet te weten waar die desbetreffende US dolars ‘plotseling’ vandaan zouden komen. Maar in een gesprek met Waterkant zegt Van Trikt dat hij dat nooit heeft gezegd tegen de krant en dat hij verkeerd is geciteerd.

De CBvS is op grond van art. 35 b van de Bankwet eraan gehouden om van individuele en confidentiële gegevens en inlichtingen het vertrouwelijk karakter te bewaren. Vandaar dat er geen individuele informatie gegeven kan worden zegt de governor.

Hij geeft verder aan dat de dollars die er zijn, bijvoorbeeld door de aankoop van goud of door toeristen in omloop kunnen zijn gebracht. Ook wisselen commerciële banken euro voor usd als dienstverlening aan het publiek. “De taak van de Centrale Bank van Suriname is dat er voldoende dollars zijn om de economie draaiende te houden. Daar hebben wij voor gezorgd” aldus Van Trikt.

De governor heeft de krant inmiddels gesproken en die komt met een rectificatie van dit bericht: