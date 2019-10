Onduidelijkheid over herkomst van US dollars die voor 8 SRD verkocht worden

Het is het financieel gesprek van de dag deze week; drie cambio’s in Suriname verkopen al een paar dagen ‘goedkope’ US dollars voor 8 SRD per dollar. Het gaat om een wisselkoers die mensen die huishuur moeten betalen van ongeveer US$ 300, in staat stelt om dat tegen 8 SRD de dollar te doen. Precies zoals de Surinaamse president Desi Bouterse vorige week al had laten doorschemeren.

Één van die cambio’s die deze door Bouterse geopperde koers hanteert is City Cambio aan de Hendrikstraat. Daar ontstaan er dagelijks lange rijen door klanten, die per dag US$ 300 mogen wisselen tegen die koers. Hoe die cambio aan de US dollars komt is onduidelijk.

Ook de president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Van Trikt, geeft aan niet precies te weten vanwaar die US dollars plotseling vandaan komen. Hij vermoedt dat de cambio’s al die tijd de dollars al hadden, maar deze vasthielden zodat er hierdoor een schaarste aan dollars op de markt ontstond en de koers omhoog bleef gaan.

VHP parlementariër Mahinder Jogi zei vanmiddag tegen ABC Online Nieuws dat hij zich niet kan voorstellen dat de governor van de CBvS, niet weet wat de herkomst van de dollars van de cambio’s is. Jogi vindt het onverantwoordelijk en niet tranpsarant dat de Centrale Bank als toezichthouder geen informatie hierover heeft.

De Centrale Bank moet als toezichthouder de herkomst van de cambio dollars kunnen verklaren, aldus Jogi die wil weten of dit geld van de overheid afkomstig is of een andere bron.