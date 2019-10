VIDEO: Nieuwe Highway in Suriname krijgt tweede asfaltlaag

De nieuwe Highway die het district Para in verbinding brengt met Brokopondo is voorzien van een tweede asfalt laag. De werkzaamheden hiertoe zijn onlangs aangevangen. Het gaat om een wegstrekking van 9.6 kilometer, die bedoeld is om de twee districten te ontsluiten en ontwikkeling tot stand te brengen in het belang van Suriname.

De infrastructuur en alle bijbehorende nutsvoorzieningen, zullen ervoor zorgen dat de basisvoorwaarde wordt gelegd voor de duurzame ontwikkeling die op gang zal worden gebracht. Deze weg zal het karakter hebben van een autosnelweg en zal dus alleen toegankelijk zijn voor snelverkeer.

Bekijk een filmpje hierover: