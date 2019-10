Wederom illegale goudzoekers in concessiegebied Iamgold aangehouden door politie

De politie in Suriname heeft woensdagmiddag wederom vier illegale goudzoekers die zich bevonden in het concessiegebied van Rosebel Gold Mines/Iamgold aangehouden. Naar Waterkant.Net verneemt bevonden zij zich in de Royal Hill-put.

De verdachten zijn overgebracht en overgedragen aan bureau Brownsweg voor verder tegen hun in te stellen onderzoek. De Surinaamse politie had afgelopen dagen ook al drie mannen aangehouden nadat zij betrapt waren met illegale goudwinningsactiviteiten in de Royal Hill-put.

Rosebel Gold Mines/Iamgold had begin oktober uit veiligheidsredenen wederom de Royal Hill operaties stopgezet. Dit nadat weer een grote groep illegale goudzoekers het concessiegebied van het bedrijf in Suriname was binnengedrongen, ondanks het niemand is toegestaan om zich daar te begeven.

Het bedrijf heeft na bijkans twee weken de mijnactiviteiten weer hervat en werkt nu om de volledige productie weer op gang te brengen.