Asfaltering nieuwe ‘Super Highway’ in Suriname begonnen

In Suriname zijn afgelopen week de asfalteringswerkzaamheden van de nieuwe 4-baans ‘Super Highway’ van start gegaan. Vanaf Zanderij tot en met de nieuwe brug over de Para rivier is reeds verhard. Aan de andere kant, dus vanaf de brug tot en met de Afobakaweg, is voor ongeveer 5 km reeds geasfalteerd. Dat meldt het Surinaamse ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C).

Minister Vijay Chotkan van OWT&C bracht als onderdeel van zijn veldbezoek ook een bezoek aan de nieuwe Highway. “Vanaf mijn eerste bezoek tot heden ben ik er trots op dat de werkzaamheden zijn gaan vlotten. We kijken met zijn allen uit naar de oplevering van deze Highway met de bijbehorende brug over de Para rivier aldaar”.

De komst van deze brug is heel belangrijk volgens de bewindsman. Hierdoor zullen de mensen die van en naar de internationale luchthaven van Suriname moeten, de keus hebben om te bepalen over welke weg ze willen rijden.

Deze nieuwe 4-baansweg zal niet voor langzaamverkeer bestemd zal zijn.