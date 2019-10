Sportplein in Hoogvliet vernoemd naar Dean Gorré

Dean Gorré, de huidige trainer van het nationaal voetbalelftal van Suriname, krijgt in Nederland een plein vernoemd naar hem. Het Dean Gorré – plein staat in Hoogvliet, waar Gorré gewoond heeft en zijn voetbalcarrière is begonnen.

Het voorstel hiervoor werd gedaan door de stichting Satya Dharma en is recent goedgekeurd door de gemeente na een intensieve lobby van politicus Ramon Ramsodit en gewezen Tweede Kamerlid Harry van Bommel.

Dean Gorré voetbalde bij SV Hoogvliet voordat hij in 1988 debuteerde in het betaalde voetbal bij SVV in Schiedam. Verder kwam hij uit voor SVV/Dordrecht ’90, Feyenoord, FC Groningen en Ajax. Na het behalen van zijn trainerspapieren coachte hij diverse teams.

In 2015 was Gorré coach van het Surinaamse Nationale elftal. Daarna was hij actief als scout voor het Engelse Reading. In juli 2018 tekende hij een tweejarig contract als bondscoach van Suriname.

Dean komt persoonlijk naar Hoogvliet en wel aanstaande zaterdag 26 oktober om 16.30 uur om zijn naambord te onthullen. Het plein is op de hoek van de Lavasweg en de Wijnruitstraat en wel bij het mini sportveld.