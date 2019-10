Bordo slaat terug: president Bouterse met veel verstand zit in problemen

Joël ‘Bordo’ Martinus, ondervoorzitter van de ABOP haalt in een open brief hard uit n.a.v de uitspraak van de Surinaamse president Desi Bouterse, ‘dat Bordo niet veel verstand heeft en wij hem niet kwalijk kunnen nemen’.

Hieronder de open brief van Bordo aan Bouterse:

De president met veel verstand… Volk van Suriname, de Bordo-case is een afleidingsmanoeuvre. Want de president met verstand zit in problemen. Hoefdraad moet de bak in omdat hij te veel geld heeft geleend dankzij de president met verstand.Dat generatie op generatie de Bouta-schulden zal moeten betalen zonder te weten vanwaar wij dat geld moeten halen, dankzij de president met verstand.

Dat de Afobakadam in de uitverkoop is dankzij de president met verstand.Dat meer dan 60 ministers voor hun leven niet meer hoeven te werken dankzij de president met verstand. Dat de skallians ons binnenland vervuilen, dankzij de president met verstand.Dat de koers van SRD 3.5 is gezakt naar SRD 8.50 dankzij de president met verstand. Dat de benzineprijs is gezakt naar SRD 6.50 dankzij de president met verstand.Dat nu we nu diepzeehaven hebben, fly-over bij de Van’t Hogerhuysstraat en een trein van president paleis naar Leonsberg, leve de president met verstand.

Dank je wel president met verstand voor de voedselpakketten die onze economie in stand houden.Dank je wel president met verstand voor je kruistocht tegen corruptie.President met verstand wat zoekt Hezbollah in USA?President met verstand bedankt dat niet alleen Carifesta maar alle ondernemers zijn betaald voor hun diensten.President met verstand dank je wel voor Havo 1A en Havo 1B. President met verstand kan ik de 16e raadsadviseur worden?President met verstand waar is uw betaalde geestelijke leider.President met verstand dank je wel voor de ordening van de goudsector.

President met verstand waar zijn de jonge ondernemers?President met verstand ik ben blij dat alle kinderen na school nog worden opgevangen. President met verstand wij van Dubai voelen het niet in onze zakken. President met heel veel verstand, is DNA nog een Poppenkast.President met heel verstand weet je dat het binnenland niet klaagt. Iedereen heeft gratis licht water en vrije dokter.De grondenrechten zijn geregeld iedereen van het binnenland mag naar de Leonsbergbank.Het is de president met verstand bedankt dat alles goed gaat met de SLM.President met verstand het volk wil ook een vliegtuig charteren en een nachtje slapen in een hotel in New York.

President met verstand is goed dat u hout leent aan China. President met verstand de artsen liegen, er zijn genoeg artsen en verpleegkundigen.President met verstand dank je wel dat wij elke dag visumvrij reizen naar Uzbekistan. De president met heel veel verstand we hebben alleen calpol. Niemand hoeft dievenijzer meer te zetten want de volkspresident met heel veel verstand heeft alles onder controle.Volkspresident met verstand bedankt voor uw nieuw politiek denken maar kom toch naast Bordo met zijn oude politiek en weinig verstand zitten. Ik heb een hobbelstoel klaar voor je. Kom laten wij het volk slapeloze nachten toewensen.