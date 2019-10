President Bouterse: Bordo heeft niet veel verstand, we kunnen hem niet kwalijk nemen

President Desi Bouterse van Suriname is niet te spreken over het feit dat de ondervoorzitter van de ABOP, Joël ‘Bordo’ Martinus het afkeurt dat hij afgelopen zondag gesproken heeft met Ronny Brunswijk in Moengo. Het staatshoofd vindt dat mensen als Bordo denken als de oude politiek. “Bordo no habi furu verstan, un no kan neem a man kwalijk”, zei Bouterse gisteren in Bakana Tori op radio SRS.

