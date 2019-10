Andere dakloze aangehouden voor moord op dakloze aan de Domineestraat

De politie in Suriname heeft deze week de 31-jarige dakloze Regilio K. aangehouden (foto) die verantwoordelijk zou zijn voor de dood van de eveneens dakloze Ricardo Limon (53), die op 14 oktober levenloos werd aangetroffen aan de Domineestraat. Dat meldt Het Korps Politie Suriname.

De verdachte kwam volgens de politie in beeld nadat op beveiligingscamera’s was vastgelegd hoe hij het slapende slachtoffer meerdere malen met een steen slagen op het hoofd toebracht. De verdachte liep hierna weg in de richting van de Zwartenhovenbrugstraat. Het ontzielde lichaam van R.L. werd door een voorbijganger aangetroffen.

De verdachte werd maandag door een speciale politie-eenheid in beeld gebracht en aangehouden in het centrum. Het gaat ook om een eveneens dakloze man die geen vast woon- of verblijfplaats heeft en in verzekering is gesteld.

Het is vooralsnog onduidelijk wat het motief is achter deze gruwelijke daad. Direct na het delict werd gesproken van een ruzie tussen de twee dakloze mannen eerder op de bewuste dag. Dat is echter niet bevestigd door de politie, die de zaak verder onderzoekt.