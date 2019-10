TV: Acht Nederlandse hoogbejaarden op bezoek in Suriname

Vanavond is het TV programma ‘De wereld rond met 80-jarigen‘ om 20.30u te zien op SBS6. Vorige week waren ze in Cuba (foto) en deze week is de groep bestaande uit vier mannen en vier vrouwen op bezoek in Suriname.

Voor de derde keer op rij reist Dennis van der Geest met acht hoogbejaarden de wereld over. Deze 80-jarigen staan nog volop in het leven! Ze hebben allemaal hun eigen droom: een droom die alleen in het buitenland in vervulling kan gaan. De ouderen bezoeken acht verschillende landen, van Spanje tot Vietnam en van Canada tot Suriname. Tijdens deze onvergetelijke reis komen hun dromen uit en sluiten ze nieuwe vriendschappen.

In vierenhalve week bezocht de groep, bijgestaan door een televisiecrew van tien mensen met presentator Dennis van der Geest en twee verpleegkundigen, achtereenvolgens Spanje, Cambodja, Vietnam, Korea, Canada, Mexico en Cuba.

Suriname was het laatste land.