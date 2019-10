Start rehabilitatie Suralcoweg in Suriname

Minister Vijay Chotkan van het Surinaamse ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), heeft onlangs het startsein gegeven voor het rehabiliteren van de Suralcoweg. Deze weg, die in het district Para ligt, is vanwege infrastructurele reden moeilijk begaanbaar.

De Suralcoweg die een verbindingsweg vormt tussen Wanica en Paramaribo is in de jaren 60/70 aangelegd. Intussen wonen er ongeveer 1000 mensen in de omgeving die dagelijks gebruik moeten maken van deze weg. “Ik wil werken aan een permanente oplossing voor het steeds terugkerend probleem van deze weg en kan helemaal begrijpen dat de nood hoog is”, aldus minister Chotkan.

De bewindsman bedankte de bewoners voor het geduld dat zij jaren hebben gehad en nooit hun vertrouwen hebben opgegeven in het beleid van deze regering. Verder is de bewindsman de verschillende actoren die een bijdrage hebben geleverd aan dit project erkentelijk. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door S. Main Transport NV.

Naast de minister en de Districtscommissaris van Para, Armand Jurel waren ook aanwezig, Ricardo Panka, ex-DNA lid van het district Para en leden van de Commissie Openbare Werken in DNA Oesman Wangsabesari, Patrick Kensenhuis en Glenn Sapoen, Allen volksvertegenwoordigers.