Airco monteur die diensten via social media aanbood aangehouden

Een 23-jarige man is afgelopen week door de Surinaamse politie aangehouden wegens oplichting. De verdachte bood via social media zijn diensten aan voor het repareren van airco’s, maar installeerde defecte onderdelen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Een aantal mensen reageerden op zijn advertentie op social media, waarna de verdachte een afspraak met hen maakte om het probleem te verhelpen. Hij keek dan de airco’s na en verving de pomp van de airco’s met een andere. Na het afgesproken bedrag voor de dienstverlening in ontvangst te hebben genomen, vertrok hij.

Drie klanten constateerden naderhand dat de pomp die door deze zogenaamde reparateur was vervangen een defect pomp was en deden aangiften bij de politie. De man, Shiva J. is op dinsdag 15 oktober door de politie van het bureau Geyersvlijt aangehouden voor oplichting.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de ‘airco monteur’ ingesloten. De politie vermoedt dat hij meerdere slachtoffers moet hebben gemaakt. Deze benadeelden worden opgeroepen zich aan te melden op het politiebureau te Geyersvlijt voor het doen van aangifte.